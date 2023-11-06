طريقة عمل تشيز كيك بجوز الهند.. يقوي المناعة

تشيز كيك بجوز الهند من الحلويات الشهية والسريعة التي يمكنك صنعها لأولادك، فتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تقوي المناعة وتقي من الأمراض.

تشيز كيك بجوز الهند

طريقة عمل تشيز كيك بجوز الهند

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : 2 باكيت (مطحون)

- كريمة الخفق : 2 ظرف

- زبدة : نصف كوب (مذوبة)

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب

- قشطة : 170 جم

- سكر : نصف كوب

طريقة التحضير

ضعي البسكويت المطحون والزبدة المذابة في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً.

رصّي خليط البسكويت في قالب متحرك الأطراف وضعيه في الثلاجة.

اخلطي القشطة مع نصف كوب جوز الهند، والسكر، والكريمة، باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات، ثم اسكبي المزيج فوق البسكويت ووزعيه بالتساوي.

في مقلاة على نار خفيفة حمّصي باقي كمية جوز الهند حتى يشقر لونه.

رشي جوز الهند المحمص وهو ساخن على وجه التشيز كيك ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدميه.

فوائد تناول جوز الهند

تقوية المناعة

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنجنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي، مما يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.

يحسن مستوى السكر

يعزز جوز الهند السيطرة على مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، كما أنه غني بالألياف والدهون.

حرق الدهون

قد يساعد زيت جوز الهند في زيادة سرعة عملية الأيض وبالتالي حرق أكثر للسعرات الحرارية، كما أنه يساهم في كبح الشهية والتخلص من الشعور بالجوع، إذا ما تم تناوله باعتدال.