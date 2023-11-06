وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفيات مركز القلب والجهاز الهضمي

واصل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج زياراته التفقدية لمستشفيات المحافظة والتي بدأها منذ توليه منصبه وكيلا لوزارة الصحة بالمحافظة منذ ايام ورافقه أثناء الزيارة الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة تفقد المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل بها.

وبدأ وكيل الوزارة ومرافقيه جولته بزيارة مستشفى مركز القلب والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكان في استقباله الدكتور محمد خليفه مدير المركز وعدد من الاطباء وتم تفقد أقسام العنايات وقسطرة القلب والأقسام الداخليه ومناظير الجهاز الهضمي وغيرها من الأقسام .



وأشاد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم بمستوى المركز ونظام العمل به وسياسات مكافحة العدوى وانتظام الأطقم الطبية وخلال الزيارة ناقش عدد من المرضى المقيمين بالمركز وكذلك المترددين بالاستقبال وأثنى جميعهم على الخدمة المقدمة لهم وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات والنظام والمعاملة الحسنة .



كما زار وكيل وزارة الصحة والسكان مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وكان في استقبال الوفد الدكتور أكرم عاشور مدير المستشفى وعدد من أطباء المستشفى وتم تفقد قسم الإستقبال وغرف الإقامة الداخلية للمرضى والمغسلة والمطبخ وغرفة المحولات والملاعب وأشاد ايضا وكيل وزارة الصحة بمستوى المستشفى مقدماً الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية بها.

كما تفقد الدكتور احمد حسن أبو هاشم ومرافقيه المركز الطبي العام بالشهيد التابع للإدارة الصحية بمركز سوهاج في حضور الدكتور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية حيث تابع وكيل الوزارة بداية إنطلاق منظومة ميكنة الخدمات بالمركز في يومها الأول ومنها ميكنة شهادات الوفاة لتصبح مميكنة بدلاً من ورقية .