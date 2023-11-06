إسرائيل تخرج لسانها للعالم وتنشر فيديو قاسي يتعارض مع المواثيق الدولية.. شاهد

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر مدنيين فلسطينيين في غزة يتحركون جنوبًا بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتقسيم القطاع إلى شطرين.



وقال في بيان صحفي إنه “في أعقاب النداءات المتكررة لسكان مدينة غزة لإخلاء المنطقة، وخلال اليوم الأخير ووفقًا للساعات المحددة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعاد فتح ممر إخلاء للسماح للمدنيين من شمال قطاع غزة بالتحرك جنوبًا حفاظًا على سلامتهم”.

وانقطعت الاتصالات مؤقتًا عبر المنطقة المحاصرة يوم الإثنين للمرة الثالثة منذ بدء الحرب، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن تدخل القوات الإسرائيلية مدينة غزة يوم الإثنين أو الثلاثاء.

ويحظر القانون الإنساني أية عملية تشريد قسرية للسكان، وهناك استثناءات قانونية لهذا المبدأ، ولكنها محدودة تمامًا، وأي انتهاك لهذه الأحكام يعتبر جريمة حرب.

وتبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمّ تبنّيه في يوليو 1998 ودخل حيز التنفيذ في أول يوليو 2002.

وتعيد (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، التأكيد على أن النزوح، أو التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وعندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضدّ السكان المدنيين، فإن الترحيل أو النقل القسري للسكان يعتبر خرقًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف.

ويمكن اعتبارها أيضًا جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وبعد أن أصبحت المحكمة الجنائية الدولية نافذة المفعول، فيمكن لها محاكمة أفراد متهمين بارتكاب هذه الجرائم، تحت ظروف معينة تضبط ممارساتها لاختصاصها القضائي كما تبقى هذه الجرائم خاضعة للاختصاص العالمي.

شاهد الفيديو..