حماس تُدمّر سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة شمال غرب غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

وصرحت "القسام" في وقت سابق عن تنفيذها هجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة شمال غرب مدينة غزة وتدميرها 5 دبابات بقذائف "الياسين 105".

وأكد الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند أن حماس تظهر مستوى متقدما في القتال من خلال التنسيق بين القوات، والحفاظ على نسق العمليات، رغم مرور شهر من الغارات على قطاع غزة.

وأضاف أن الجهاز العسكري للحركة "ينفذ عمليات متناسقة ومعقدة من خلال طائرات مسيّرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للمدرعات".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

حماس تتهم أمريكا وبايدن بارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

أصدرت حركة "حماس" بيانًا عاجلًا، اتهمت فيه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وإدارته بتحمل المسئولية عن مسلسل المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، السبت.

كان آخرها استهداف مدرسة الفاخورة بجباليا، والتي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

أضاف بيان حماس: أن "الاحتلال يهدف من هذه المجازر إلى تهجير أهالي غزة، تحت ضغط القصف والإبادة والتطهير العرقي بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمل وإدارته المسئولية كاملة عن جرائم الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة".

في سياق مُتصل، قال ضابط عملياتي في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: “إن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي”.

تابع الضابط العملياتي، أن القوات الإسرائيلية لا تُعلن عن العدد الحقيقي لقتلاها في المعركة.