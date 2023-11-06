حزب الله اللبناني يستهدف موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي

أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الإثنين.

وقال الحزب، في بيان، إن القصف الصاروخي استهدف ‏موقعي "المالكية" و"جل الدير" وحقق إصابات مباشرة.‏

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أن "حزب الله" اللبناني، نفذ اليوم الإثنين، هجومًا ضخمًا ومتزامنًا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترًا.

كذلك أعلنت "كتائب القسام لبنان" مساء الاثنين أنها قصفت مدينة نهاريا الإسرائيلية وجنوب حيفا بـ 16 صاروخًا ردًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول المدى حتى الآن.

قصف عنيف ومُتبادل على الحدود بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي:

استمر القصف المُتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، السبت.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، السبت: "رصدت خلال الساعة الماضية عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يقصف الجيش الإسرائيلي حاليًا أهدافًا لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

تأتي هذه التطورات بعد يوم من خطاب ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله، في أول ظهور له منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما تلاه من غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.