حزب الله اللبناني يقصف موقع "العباد" الإسرائيلي قبالة بلدة حولا

قصف "حزب الله اللبناني"، موقع "العباد" الإسرائيلي قبالة بلدة حولا، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وأعلن "حزب الله اللبناني"، أن عناصر المقاومة استهدفت ظهر اليوم بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش العدو الصهيوني.

وأوضح الحزب اللبناني في بيان له، أن المواقع التي تم استهدافها هي مواقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمُطلة، وتم تحقيق فيها إصابات مباشرة وتدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية.

قصف عنيف ومُتبادل على الحدود بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي

استمر القصف المُتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، السبت: "رصدت خلال الساعة الماضية عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. يقصف الجيش الإسرائيلي حاليًا أهدافًا لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".