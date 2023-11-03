أمريكا تُحذّر حزب الله اللبناني من استغلال الصراع بين إسرائيل وحماس

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، بأنه يتعين على جماعة "حزب الله اللبنانية"، ألا تُحاول استغلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.

وقال جون كيربي: إن الولايات المتحدة لا تُريد أن ترى الصراع يتوسع إلى لبنان.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مهاجمة دبابة تابعة للجيش، قبل قليل، لموقعين لإطلاق مضادات الدبابات، وموقعا عسكريا لمنظمة حزب الله، على الأراضي اللبنانية في منطقة يفتاح.

وفي الوقت نفسه قال تيم مارشال، كاتب الشؤون الخارجية، بعد أن ألقى زعيم حزب الله، خطابه، في وقت سابق من اليوم،: إن الجماعة اللبنانية ستصعد صراعها مع إسرائيل الليلة أو غدا.

لكن تيم مارشال قال إن المجموعة ستعمل على موازنة ردها إلى مستوى يزيد من المخاطر ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى حرب إسرائيلية لبنانية.

وأضاف: الأمر محفوف بالمخاطر للغاية؛ عندما تقوم بموازنة العنف، لأنك غير متأكد من كيفية رد فعل الجانب الآخر.

فلسطين تُعلن سقوط 60 شهيدًا وجريحًا في قصف مشفى الشفاء بغزة

أكد "مجمع الشفاء الطبي"، أن قافلة الإسعاف التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي كانت تتحرك بالتنسيق مع الصليب الأحمر، مُشيرًا إلى سقوط 60 شهيدًا وجريحًا بمجزرة بوابة مستشفى الشفاء الطبي، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أبناء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

وذكر مجمع الشفاء الطبي، أن بعض الجرحى فقدوا حياتهم لعدم تقديم الخدمة لهم، بسبب تفاقم وضع المنظومة الصحية والاكتظاظ واستمرار القصف الإسرائيلي ومنع إدخال الوقود.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة "أشرف القدرة"، قد أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى، مُطالبًا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.