قائمة غزل المحلة لمباراة القناة في دوري المحترفين
أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن قائمـة فريقـه لمواجهـة القناة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعـة من دوري المحترفين.
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وضمت القائمـة 24 لاعبـاً هم :
عمرو شعبان , محمود الحضري في حراسـة المرمى
رجب جمال , عمرو الجزار , محمد حجازي , محمد جابر , عبده يحيى , أحمد مجدي , عبد الله بيكـا , أحمد سـوداني , محمد أبو الحمد , خالد الإخميمي , محمود غالي , أحمد حجي , يوسف بيـبو , عبد الرحمن بودي , رجب مـارو , عموري , محمد مسعد , أحمد طارق , شيكـو محارب , مجدي صبري , عمرو مصطفى , تشارلز باسي.
موعد مباراة غزل المحلة والقناة في دوري المحترفين
تبدأ مباراة غزل المحلة والقناة مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات