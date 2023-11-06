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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بريطانيا تسحب عددًا من موظفي سفارتها في لبنان

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنها ستسحب مؤقتا بعض موظفي السفارة البريطانية في لبنان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، أنه أطلق عدة صواريخ غراد على بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان. 

وأوضح الحزب أن الضربة الإسرائيلية أدت لمقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات، مضيفا: :الهجوم جاء ردا على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبتها إسرائيل".

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 وقُتل أربعة مدنيين، 3 منهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان مساء الأحد، وفقا لمسؤول في الدفاع المدني ووسائل إعلام رسمية لبنانية. وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن إسرائيليا قُتل، الأحد، في غارة شنها حزب الله، ولم يحدد ما إذا كان الشخص مدنيا أم جنديا.

 وتشهد الحدود المتوترة بين لبنان وإسرائيل اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حزب الله وحلفائهم منذ ما يقرب من شهر منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل. 

وعلى الرغم من أن الاشتباكات لا تزال محصورة إلى حد كبير في المناطق القريبة من الحدود، إلا أن حدتها ازدادت مع استمرار إسرائيل في توغلها البري في غزة.

 

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