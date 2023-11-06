وكيل رياضة أسيوط يشهد إطلاق مبادرة "شباب من أجل مصر"

شهد أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة اطلاق مبادرة شباب من أجل مصر ،والتى ينظمها بيت العائلة المصرية بأسيوط بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة

وبحضور الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بالمحافظة ومدير عام منطقة الوعظ والاعلام الدينى بأسيوط وهبة يسرى مدير وحدة منتدى الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة اسيوط الجديدة والقس باسم عدلى راعى الكنيسة الانجيلية الاولى بأسيوط ورئيس مجمع سنودس النيل الانجيلى بالمحافظة والقس عاموس بسطا نائب امين عام بيت العائلة المصرية باسيوط

ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وأعضاء هيئة بيت العائلة ورابطة شباب بيت العائلة واعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة والعشرات من شباب الجامعات واعضاء مراكز شباب مصر .

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم قدمت الفعاليات الدكتورة دعاء فاروق هاشم الاستاذ المساعد بكلية الاداب بجامعة اسيوط ، ثم عرض لفيلم تسجيلى عن أنشطة رابطة شباب بيت العائلة المصرية بأسيوط ، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط ،والتى وجه خلالها الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر للمبادرات الشبابية والتنموية بالمحافظة وحضوره للفعاليات الشبابية لافتا الى أهمية التشبيك بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب لدعم مشروعات التنمية التى تشهدها البلاد فى ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

واستعرضت هبة يسرى ،بعض برامج الهيئة القبطية الانجيلية فى مجال التنمية ودعم الشباب فضلا عن دور الهيئة كعضو فى التحالف الوطنى وجهودها فى بناء وتنمية الانسان ونشر مفهوم المشاركة الايجابية لبناء الوطن واستكمل جهود التنمية والحفاظ عليها ،فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2023 فى كافة المجالات .

وشارك الحضور فى لقاء شبابى وجلسة حوارية مع الشباب اجاب خلالها الوزير المحافظ والقيادات الحضور على اسئلة الشباب الخاصة بالتمكين الاقتصادى للشباب وتكثيف برامج التوعية السياسية والتنمية السياحية بالمحافظة فى ظل اعمال تطوير واحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة ، كما تفقد المحافظ ومرافقوه - على هامش الفعاليات - حملة للتبرع بالدم والتى نظمها التحالف الوطنى بالتعاون مع بيت العائلة والهيئة القبطية الانجيلية فضلا عن اطلاق مبادرة التحالف " علشان مصر " للتوعية وتمكين الشباب فى كافة المجالات

جانب من اللقاء الشبابى

جانب من اللقاء الشبابى