وكيل رياضة أسيوط يشارك في نهائي المهرجان الأول للكروس فيت للطلاب

شهد أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة في أسيوط، نهائي المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب جامعة أسيوط، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط.

تم تنظيم المهرجان برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة أسيوط عن بدء فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت "Be Fit" لطلاب وطالبات الجامعة تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

يجري المهرجان على ملاعب الجامعة بمشاركة 800 طالب وطالبة. ويتم تنفيذ سلسلة من مهرجانات وبرامج اللياقة البدنية في عدد من الجامعات المصرية على مدار العام لنشر ثقافة رياضة الكروس فيت وتعزيز معدلات اللياقة البدنية بين الطلاب وتحسين الصحة العامة للمشاركين. يعمل المهرجان أيضًا على جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الممارسين وغير الممارسين للرياضة من الجنسين على حد سواء، من خلال مسابقات وتكريم الفائزين بجوائز مالية وميداليات لأول خمسة مراكز لكل من الذكور والإناث.

وقد شهد الحدث الرياضي الأول من نوعه حضورًا مميزًا من قبل مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة بمحافظة أسيوط.

وقد شارك أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة بأسيوط، في تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في هذا الحدث الرياضي المهم. وقدم السويفي خلال كلمته تهنئة إلى الفرق المشاركة وأشاد بروح المنافسة العالية التي تحلى بها الطلاب.

وكان الدكتور أحمد عبدالمولي، نائب رئيس جامعة أسيوط، أيضًا حاضرًا في هذا الحدث الرياضي المميز. وأعرب عن فخره بتنظيم الجامعة لهذا المهرجان الرياضي الأول من نوعه وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة الصحية وتعزيز اللياقة البدنية.

وجاء تنظيم المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن هذا الحدث الرياضي المهم من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع جامعة أسيوط.

وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع الطلاب على ممارسة رياضة الكروس فيت كوسيلة لتعزيز لياقتهم البدنية والصحية. فرصة لتبادل الخبرات والتواصل المباشر بين الطلاب والمدربين المتخصصين في مجال الكروس فيت.

وتم تكريم الفرق الفائزة في المهرجان الرياضي، حيث أظهرت الفرق مهارات رائعة وروحًا قوية للتحدي. وقدمت الجوائز المختلفة للفرق التي تميزت في عدة فئات منها السرعة والقوة البدنية والمرونة.

وتعد هذه الفعالية الرياضية الأولى من نوعها في جامعة أسيوط فرصة مثالية للطلاب لممارسة النشاط الرياضي وبناء العلاقات الاجتماعية. كما تشجع الرياضة بشكل عام في الجامعة وتعزز ثقافة اللياقة البدنية والصحية بين الطلاب.

ومن المتوقع أن تستمر فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت في السنوات القادمة، مما يعزز التحفيز للطلاب للمشاركة والمساهمة في هذا الحدث الرياضي المميز. فرصة لتعزيز الوعي الرياضي بين الطلاب وتعزيز الصحة واللياقة البدنية في جامعة أسيوط.

جانب من فاعليات المهرجان

جانب من فاعليات المهرجان