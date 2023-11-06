معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادًا لـ بيراميدز

شهدت الساعات الماضية توجيه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد النتائج السلبية التي عاني منها الفريق الأول لكرة القدم، وتولي معتمد جمال مهمة قياة الفريق فنيًا حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

شهدت الجلسة حديث بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد معتمد جمال في جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.