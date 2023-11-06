"صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" ندوة لإعلام طنطا

انطلقت اليوم الإثنين فاعليات الحمله القوميه لرفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية تحت شعار (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك )والتى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

بدأت الفعاليات بتنظيم مركز إعلام طنطا اليوم ندوة بعنوان المشاركة السياسية واجب وطني وذلك بمسجد الكيلاني بقطور البلد ، وحاضر في اللقاء الشيخ عصام العشماوى مدير إدارة أوقاف قطور .

ودارت الندوه حول عدة نقاط منها تولي الخلافة بعد ممات رسول الله و كان المسلمون يتفقون عليه وذلك بالمشورة و اشار في حديثه يجب أن يعي الناس بالشائعات وخطورتها ويجب التصدي للشائعات والآراء المغلوطة كما أوضح روح المشاركة الإيجابية لدي الشباب بأهمية دور الفرد والمجتمع في المشاركة الانتخابية ثم أكد على أن لجنة الافتاء الأزهر الشريف أفتت أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب على كل مسلم حيث يقدم واجباته حتى يأخذ حقوقه .

استفاض في الحديث عن الخروج للانتخابات بشكل إيجابي يعبر عن ديمقراطيتنا وذلك في الظروف التي تمر بها المنطقة من مكايد.

في نهاية اللقاء طالب الناس بالتكاتف بشكل قوي مع الجيش والشرطة والحكومة مؤكدا أن الاتحاد قوة.

ادار اللقاء ونفذه شيماء مزروع وحسناء الكتامي والندوة تحت إشراف الأستاذ ضاحى هجرس مدير المجمع الاعلامى بطنطا