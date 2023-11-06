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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يكسر حاجز تأجيل حفلاته في الإمارات

عمرو دياب
عمرو دياب

يستأنف الهضبة عمرو دياب نشاطه الفني، بحفله الغنائي الجديد في الإمارات، الذي تم تأجيله تضامنًا مع فلسطين، والتي كان من المقرر إقامته خلال أكتوبر الماضي.

الموعد الجديد لحفل عمرو دياب بعد تأجيله 

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل الموعد الجديد له، حيث سيقام في الـ18 من نوفمبر الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي.

 

 

أيّد عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين، إضافة إلى تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري لصالح الجهات الإنسانية المعنية بإغاثة غزة.

 

أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الأحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته ما يقرب من 1000 شهيد ومئات الجرحى وما زال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.

حالة الحداد تجوب أنحاء الجمهورية لـ 3 أيام:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

على الصعيد الفني أعلن عمرو دياب حديثًا عن برومو أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، وأكد اقتراب طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، ولكن الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق حالت دون طرحها.

 

 

 

 

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