رئيس جامعة الأزهر يشارك بملتقى دور هيئات الفتوى في دعم القضية الفلسطينية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في الملتقى الفقهي الرابع الذي ينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تحت عنوان جهود: "هيئات ومؤسسات الفتوى في دعم القضية الفلسطينية" في إطار دعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية ومعايشته لقضايا الأمة وواقعها، وجهود الدولة المصرية في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق إخواننا في دولة فلسطين الشقيقة بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.‏

مشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف والمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي

ويقام الملتقى بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف والمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي؛ حيث يعقد الملتقى بمشاركة فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والسفير الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي البارز والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وشباب الجامعات.

ويناقش الملتقى عددًا من المحاور؛ منها: (الخطاب الإفتائي المعاصر والقضية الفلسطينية- الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على القضية الفلسطينية- وسائل الإعلام وهيئات الفتوى... تنوع وتكامل).