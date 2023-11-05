جامعة الأزهر تستقبل لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

لاعتماد كليات الجامعة وبرامجها للفصل الدراسي الأول..

استقبل الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، زيارات المراجعة الخارجية التي يقوم بها فرق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر، صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن زيارات فرق المراجعة تتضمن زيارة (تجديد اعتماد) لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وزيارة اعتماد برامجي لبرنامج الدراسات الإفريقية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (الوثائق – والمكتبات) بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة.

اعتماد كليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ والزقازيق

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن الأسبوع القادم سوف يتضمن زيارة فرق المراجعة للاعتماد المؤسسي؛ لاعتماد مؤسسي لكليتي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، إضافة إلى زيارة اعتماد برامجي لبرنامجي: (هندسة المناجم والفلزات - وهندسة البترول) بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة.

مضيفًا أنه بجانب ذلك سوف تستقبل الجامعة فرق المراجعة يوم 26 من نوفمبر الجاري لزيارة ومراجعة برنامجي: (الفيزياء الحيوية - والفيزياء الخاصة) بكلية العلوم للبنات بالقاهرة، هذا وسوف تختتم الهيئة زيارة الفصل الدراسي الأول 2023 – 2024م بزيارة تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية يوم 17 من ديسمبر من الشهر القادم 2023م.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات: اللغة العربية، واللغات والترجمة، والدراسات الإنسانية للبنات، ومديري وحدة ضمان الجودة بالكليات الثلاث.