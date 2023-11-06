لتكثيف الشعر والتخلص من القشرة| حضري شامبو طبيعي في المنزل

الشامبو من الأساسيات للعناية بالشعر، وعلى الرغم من ذلك لا تنتبه بعض النساء من اختيار منتج طبيعي مناسب لنوع الشعر، لا يتأذى منه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير شامبو طبيعي في المنزل طبيعية لتكثيف الشعر.

شامبو طبيعي

طريقة صنع شامبو منزلي لتكثيف الشعر

المكونات

ربع كوب من الماء المقطر

ربع كوب من الصابون الطبيعي المبشور (يمكن استخدام الصابون المصنوع من زيت الزيتون كمثال)

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع

ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي

ربع ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا

طريقة صنع الشامبو الطبيعي

اخلطي جميع المكونات معًا.

توضع في زجاجة الشامبو وترج جيدًا.

استخدمي الشامبو بالطريقة المعتادة مع ضرورة التركيز على تدليك فروة الرأس بالشامبو لتنشيطها والمساعدة على تكثيف الشعر.

فوائد زيت شجرة الشاي للشعر

يقلل من تساقط الشعر

يساعد زيت شجرة الشاى فى تعزيز الشعر الصحى والقوى، يمكن أن يمنع زيت شجرة الشاى أو يعالج تساقط الشعر، كل ما عليك فعله هو إضافة بضع قطرات إلى زيت ناقل مثل جوز الهند أو الزيتون أو الجوجوبا وتطبيقه على فروة رأسك.

يعالج الصدفية والأكزيما

زيت شجرة الشاى يمكن أن يساعد فى تخفيف أى نوع من التهاب الجلد، فيمكن استخدامه لعلاج الإكزيما بشكل طبيعى وحتى للحد من الصدفية، وللتخلص من التهيج تحتاج فقط إلى خلط خمس قطرات من زيت شجرة الشاى مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند للحصول على أفضل النتائج.

التخلص من القشرة

زيت شجرة الشاى مطهر قوى ويعمل على إزالة القشرة، يمكنك مزجه مع الشامبو المعتاد لجنى الفوائد.

ينظف الشعر

زيت شجرة الشاى يساعد على فتح المسام المسدودة ويعمل كمطهر ومنعم، فلديه القدرة على تهدئة فروة الرأس الجافة وحتى علاج القمل، اخلطيها بزيت جوز الهند وبضع قطرات من زيت اللافندر الأساسى.