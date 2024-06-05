أغلى بقرة على الكوكب

سعرها ٤ ملايين دولار ولديها حارس شخصى

حظيت بقرة «فياتينا 19» باهتمام رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أغلى بقرة فى العالم، بيعت فى مزاد علنى، إذ وصل سعرها إلى نحو 4 ملايين دولار، أى أكثر بثلاثة أضعاف الرقم القياسى السابق، الذى حازت عليه بقرة هولشتاين بولاية فيرمونت فى عام 1985.

تمتلك البرازيل بقرة «فياتينا 19» التى تتميز بجسدها الضخم الممتلئ، ذات اللون الأبيض الثلجى، ما يستلزم وضعها بشكل دائم تحت المراقبة والحراسة المشددة من شخص مسلح بمزرعة فى أوبيرابا بولاية ميناس جيرايس، إلى جانب ملاحظتها عن طريق كاميرات المراقبة الأمنية.

تزن أغلى بقرة فى العالم حوالى 1100 كيلوجرام ما يعادل أكثر من 2400 رطل، فهى تتميز بصلابتها وقدرتها على العيش بعلف ردىء الجودة ورخيص التكلفة، بسبب التمثيل الغذائى الجيد والفعال لجسدها، كما أنها تتكاثر بسهولة وهى مقاومة لعدد من الالتهابات الطفيلية بسبب نسيج جلدها الكثيف ما يجعل من الصعب على الحشرات الماصة للدم اختراقها.

تنتمى بقرة «فياتينا-19» الأغلى فى العالم، إلى سلالة نيلور التى تتم تربيتها من أجل اللحوم، وليس الحليب، وتشكل معظم المخزون البرازيلى، فهى تحصل على معاملة خاصة لتعزيز إنتاج خلايا البيض الخاصة بها.