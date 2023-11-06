المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف رجل الأعمال سمير ريان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين في واقعة اختطاف رجل الأعمال سمير السيد عبدالحميد، صاحب شركة سمير ريان للسيارات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية رقم 5203 لسنة 2023 جنح منشأة ناصر إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة كل من: «محمد ج» و«طاهر. س» و«راشد. ح» و«مراد. خ» و«طاهر. ن» و«على. أ»، لأن المتهم الأول حتى الخامس خطفوا المجنى عليه سمير السيد عبدالحميد بطريق الإكراه الواقع عليه، حيث استوقفوه حال استقلاله سيارته بالطريق العام ليلاً وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، واصطحبوه داخل سيارته عنوة وهو مقيد الحركة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته واقتادوه إلى مكان بعيد عن أهله.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في سرقة السيارة الخاصة بالمجنى عليه حال استقلالها بالطريق العام ليلا، حيث استوقفوه بالسلاح النارى وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته، كما أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا خرطوش وذخائر «طلقة» دون ترخيص بحيازتها أو إحرازها.