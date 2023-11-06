دوري أبطال أسيا.. اتحاد جدة يتلقى الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي بثنائية

لقي اتحاد جدة السعودي الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب فرانسو حريري فى اطار الجولة الرابعة التى جمعتهما، ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

سجل أهداف فريق الكرة الأول بنادي القوة الجوية العراقي اللاعب علي جاسم فى الدقيقة 44، وأضاف الهدف الثاني اللاعب مهند عبد الرحيم فى الدقيقة 52 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة ثنائية نظيفة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أسيا، رفقة كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

ولعب اتحاد جدة اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، عمر هوساوي، مد الله العليان .

في خط الوسط: فيصل الغامدي، كانتي، هارون كامارا، رومارينيو، جوتا.

في الهجوم: كريم بنزيما.