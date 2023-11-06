غدا.. الإدارية العليا تفصل في الطعون المقدمة على المرشحين للانتخابات الرئاسية

تنتهى المحكمة الإدارية العليا، غدا من المدة الزمنية المحددة للفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024 بحسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 10 أيام للفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية، اعتبارا من يوم 29 أكتوبر حتى اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، وعقب الانتهاء من الفصل فى الطعون إن وجدت ينشر ملخص الأحكام فيها بالجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.

كما حدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية 8 نوفمبر الجاري كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، كما حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة

وبحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين1 و2 و3 ديسمبر.



