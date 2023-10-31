القومي للإعاقة يواصل لقاءاته مع الهيئة الوطنية للانتخابات للوقوف على إجراءات الإتاحة للإعاقة البصرية والسمعية

تفعيلا للتواصل والتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والهيئة الوطنية للانتخابات، استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 وتوفير سبل الإتاحة اللازمة حتى يتمكنوا من التصويت بسهولة ويسر.

شهد اللقاء التشاور حول إجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال نموذج الإقتراع المتاح بطريقة برايل، وكذلك الإرشادات التوعوية الخاصة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية، حتى يكون الجميع مشاركين في عملية انتخابية متاحة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ان التعاون بين المجلس والهيئة ووزارة التضامن الإجتماعي، يأتي تحقيقا لأهداف ومحاور البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الهيئة والمجلس والوزارة، بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة، وان الاجتماعات الدورية بين المجلس والهيئة من شأنها مناقشة كافة الأمور اللوجستية والمعينات الإتاحية للأشخاص ذوي الإعاقة للتسهيل عليهم في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء الوطن، خاصة وأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات يتبعان منهج جديد في التعاون من شأنه مناقشة أدق التفاصيل و اتباع المعايير الفنية للتأكد من الاتاحة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية، كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية فى لجان البعثات الدبلوماسية واتاحة التصويت بطريقة برايل فيها في ظل أول دستور يعطي للمصريين بالخارج حقهم فى الانتخابات ومن داخلهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الاجتماع تم فيه الاطلاع على نموذج الاقتراع بطريقة برايل، ومراجعة البوستر التوعوي الخاص بالإعاقات السمعية والمصور بلغة الإشارة، وذلك حتى يتحقق شعار " لا أحد يتخلف عن الركب" ويكون الجميع مشاركين في العملية الانتخابية وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، إلى استمرار قوافل المجلس التوعوية من خلال مبادرة المجلس " صوتك حقك" لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور والمناقشة من جانب المجلس المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسليمان عامر، الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الإدارية، والدكتور خالد حنفي، ، مسؤول الاتاحة بالمجلس، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، وسامي أحمد، مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية من الأشخاص أصحاب الإعاقة البصرية ومن الصم وضعاف السمع.