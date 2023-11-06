وزير السياحة في بورصة لندن: أعداد السياحة ارتفعت بـ٨% خلال أكتوبر

قال وزير السياحة أحمد عيسى خلال تواجده في الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة Wtm التي بدأت فاعليتها اليوم إنه يتم التباحث مع شركاء المهمة من منظمي الرحلات وشركات السياحة للحد من تأثير الأزمة الحالية.



وقال إن شهر أكتوبر حقق معدلات سياحة أزيد من الأعداد التي جاءت في العام الماضي في الفترة نفسها بنحو ٧ إلى ٨ %، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت أقل من التوقعات، وأكد أن مصر بعيدة عن الأحداث الدائرة ورسالتنا عن تقليل المخاطر على شركاء المهنة وقادرين على ذلك.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على المشاركة في المعارض السياحية المهمة والتي تعد فرصة جيدة للتجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم، لافتًا إلى أهمية بورصة لندن الدولية للسياحة WTM باعتباره من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك به أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

وتشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، وتبلغ مساحة الجناح المصري به هذا العام 650 متر مربع، مُصمم على شكل معبد فرعوني، ويشارك فيه 65 شركة وفندق، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

وتشهد فعاليات اليوم الأول لسوق السفر في لندن عقد الوزير لعدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة تتضمن القراءات شرحًا لمبيعي الزصعوفي مصر والتسهيلات التي تمنحها الوزارة مؤخرا لمنظمي الرحلات، كما سيعقد الوزير لقاء صحفياً مع وسائل الإعلام الأجنبية.