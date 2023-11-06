نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب ناصر بأسيوط ينظم ورشة عمل الرسم بالفحم

نفذ نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب ناصر باسيوط ورشة عمل الرسم بالفحم بمشاركة ١٥ عضوة من عضوات نادى “الفتاة” بالمركز

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في الرسم بالفحم والأعمال الفنية وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر وادار الورشه محمد صلاح موجة التربية الفنية

يأتى ذلك فى إطار الدور الفعال التى تقوم به أندية الفتاة داخل الهيئات الشبابية متمثلا فى تقديم الدعم الكامل لتمكين المرأة فى المشاركة فى كل الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التى يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة

ينفذ البرنامج بالتعاون بين مديريه الشباب والرياضة بأسيوط ووزارة الشباب والرياضة “الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية” تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

جانب من ورشة الرسم بالفحم

جانب من ورشة الرسم بالفحم