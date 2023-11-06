وزيرالنقل: مد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة لـ شبين القناطر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل على هامش فعاليات اليوم الثاني “للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TRANSMEA2023” توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الجر الكهربائي "مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف – القطار الكهربائي السريع" .

شهد وزير النقل توقيع عقد الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع ‏إمتداد الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) حتى شبين القناطربين الهيئة القومية للأنفاق ‏والمكتب الاستشارى الاسبانى ‏TYPSA، وتوقيع مذكرة التفاهم لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية وتوقيع مذكرة تفاهم لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية ‏ لتحديث وصيانة عدد 39 قطار تعمل على الخط الثانى للمترو .

كما شهد توقيع الإتفاقية الإطارية لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات أفيك إنتل الصينية و شركة مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف LRT بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال الصينية (أفيك إنتل) وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي من الرحاب الى العاصمة الادارية الجديدة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل).

كما تم الاعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للانظمة الالكتروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع وتوقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC) وبين شركة (CRIC) الصينية بشأن انشاء خط القطار الكهربائي السريع "بورسعيد/ ابو قير بطول 250 كم بنظام BOT وتوقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (المساحة – الفسطاط) New CP402 و توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين/ مطروح ) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدي إليكتريك).

وشهد. الوزير توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس / طارق جويلى – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ومن جانب المكتب الاستشارى، إنطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وغرب ووسط أسيا – TYPSA.



وأكد وزير النقل أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف الى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة وتجدر الاشارة الى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأوضح الوزير أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات ‏النقل ، والجدوى الإقتصادية ، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعي ، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل ، وإعداد مستندات المواصفات الفنية ‏الأولية " خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ ، كما سيتم تمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية.‏



واضاف أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عام كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكباً يومياً .