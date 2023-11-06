أبناء مشروع "ها أنا أحقق ذاتي" بأسيوط يشاركون فى اللقاء الختامي بالإسكندرية

شارك أبناء المشروع القومى للأيتام “ها أنا احقق ذاتى” بأسيوط اللقاء الختامى المجمع بالمدينة الشبابية بالإسكندرية الذى نظمتة وزارة الشباب والرياضة “الاداره المركزيه للتنمية الرياضيه” إدارة برامج التنمية الرياضية ويهدف لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً

شهدت فعاليات اليوم الأول من اللقاء عقد اجتماع فني لمشرفي المحافظات، حيث تم التطرق إلى تنفيذ البرنامج الرياضي والترفيهي للمشاركين. وفيما بعد، تم تنفيذ عرض مسرح العرائس وأنشطة ترفيهية متنوعة لجميع المشاركين.

وخلال اللقاء قدم أبناء محافظة أسيوط أداء رائع ومميز خاصة فريق الكشافة والذى نال اعجاب وزير الشباب والرياضة وأشاد بالعروض التى قدمها أبناء محافظة أسيوط

تهدف فعاليات اللقاء الختامي للمشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" إلى تعزيز الروح الرياضية وتطوير مهارات الشباب في مجالات متنوعة مثل كرة القدم والكاراتيه والأنشطة الكشفية والرياضية والمهارات الحياتية. وتعكس هذه الفعاليات التزام الحكومة بتطوير الشباب وتمكينهم من تحقيق ذواتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا للدور الهام الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب المصري وتوفير الفرص المناسبة لتطويرهم واكتشاف مواهبهم الرياضية والقيادية. كما يعكس التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظات العديدة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع مستوى الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء