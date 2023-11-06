تأمين القليوبية تدشن مبادرة المسح القومي للأمراض

إنطلقت صباح اليوم بالتامين الصحى بالقليوبية فعاليات مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الإبتدائية ، بالتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

واطمئن دكتور سيد جلال مدير الفرع على توافر كافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، إلى جانب تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولاً بأول، وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم أثناء عملية التسجيل، مؤكدا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية والتثقيف الصحي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وأشاد مدير الفرع بالتعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ المبادرة، موضحاََ إنجاز العام الماضي للحملة وتحقيق نسبة إنجاز تتعدي ٨٠ ٪ من المستهدف.

وتابع مدير الفرع أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، موجهاََ جميع الفرق ومنسقي الحملة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على أبنائنا الطلاب.

وأوضح مدير الفرع أن الهدف من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم قياس الوضع الصحي والتغذوي لجميع طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، من خلال ٥٠ فريقاََ طبياََ تابعاََ لفرع التأمين الصحي بالقليوبية ومدربين على أعلى مستوى لفحص طلاب مدارس الحضر، حيث يتم قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، بهدف الكشف عن مختلف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، مع تحويل الحالات الإيجابية لعيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج بالمجان والمتابعة لحالتهم الصحية بشكل مستمر.

يذكر أن المبادرة مستمرة في عملها حتى نهاية العام الدراسي الجاري، وبما لا يؤثر على العملية التعليمية، داخل ٤٦٦ مدرسة بالريف و ١٧٠ مدرسة بالحضر بإجمالي ٦٣٦ مدرسة في كافة المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تم تجهيز كافة المدارس لاستقبال الفرق الطبية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، مع تنفيذ ضوابط الحملة، التي تتضمن موافقة أولياء الأمور على الفحص والعلاج.