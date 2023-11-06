الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. طريقة عمل ساندوتش برجر بالخس بدون خبز

ساندوتش برجر بالخس
ساندوتش برجر بالخس

عند اتباع نظام كيتو أو دايت قليل النشويات والكربوهيدرات، يتم الابتعاد عن الخبز بأصنافه، لتجنب الزيادة في الوزن، لذا نقدم لك طريقة تحضير ساندوتش برجر بالخس الصحي.

 

ساندوتش برجر

طريقة تحضير ساندويش برجر بالخس

المقادير

نصف كيلو لحم بقري (مفروم ناعم)

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة زعتر مجفف

4 شرائح جبن شيدر

خس أو كابوتشي

1 حبة بصل أحمر (مقطع حلقات)

1 حبة خيار مخلل

1 حبة طماطم

 

طريقة التحضير

لتحضير لحم البرغر: في وعاء، ضعي اللحم المفروم وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف، واعجني المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

قسمي اللحم لكرات متساوية مع الضغط عليها حتى تتشكل أقراص دائرية الشكل.

في مقلاة غير لاصقة على النار، حمّي المقلاة واقلي أقراص البرغر لمدة 4 دقائق من كل جنب حتى النضوج.

للتقديم: في طبق ضعي أوراق من الخس، ثم قرص البرغر الناضج، وشريحة جبن شيدر، وحلقات من الطماطم، والبصل الأحمر، والمخلل.

غطي المكونات بورقة خس أخرى، وقدميه فوراً.

مواد متعلقة

لفطار صحي.. طريقة عمل مربى الرمان في المنزل

عودة التنورة الجينز إلى ساحة الموضة العالمية.. اعرفي طرق تنسيقها

يقي من الأمراض.. طريقة عمل عصير الرمان بالليمون

تضامنًا مع أحداث غزة| سيلينا جوميز تعلن اعتزالها منصات التواصل الاجتماعي

سبب استخدام شجرة الزيتون كرمز للأرض المباركة "فلسطين"| عدوهما واحد

طريقة عمل فطيرة البطاطا الحلوة بعين الجمل| تمدك بالطاقة وتقي من السرطان

طريقة عمل تشيز كيك جوز الهند

حضري كوكيز اللوز بالليمون لضيافة المناسبات
الجريدة الورقية