للدايت.. طريقة عمل ساندوتش برجر بالخس بدون خبز

عند اتباع نظام كيتو أو دايت قليل النشويات والكربوهيدرات، يتم الابتعاد عن الخبز بأصنافه، لتجنب الزيادة في الوزن، لذا نقدم لك طريقة تحضير ساندوتش برجر بالخس الصحي.

ساندوتش برجر

طريقة تحضير ساندويش برجر بالخس

المقادير

نصف كيلو لحم بقري (مفروم ناعم)

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة زعتر مجفف

4 شرائح جبن شيدر

خس أو كابوتشي

1 حبة بصل أحمر (مقطع حلقات)

1 حبة خيار مخلل

1 حبة طماطم

طريقة التحضير

لتحضير لحم البرغر: في وعاء، ضعي اللحم المفروم وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف، واعجني المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

قسمي اللحم لكرات متساوية مع الضغط عليها حتى تتشكل أقراص دائرية الشكل.

في مقلاة غير لاصقة على النار، حمّي المقلاة واقلي أقراص البرغر لمدة 4 دقائق من كل جنب حتى النضوج.

للتقديم: في طبق ضعي أوراق من الخس، ثم قرص البرغر الناضج، وشريحة جبن شيدر، وحلقات من الطماطم، والبصل الأحمر، والمخلل.

غطي المكونات بورقة خس أخرى، وقدميه فوراً.