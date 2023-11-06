تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور

في اطار الجهود المبذولة من الجهاز للمحافظة علي الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة

وتنفيذا لتوجيهات المهندس احمد رشاد رئيس الجهاز بضرورة تنفيذ ما يلزم من المشاريع المتعلقة (بتقوية البنية التحتية)للمدينة. وبمرور ومتابعة للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، تم تفقد اعمال البدء في أعمال( توريد و تركيب خط طرد جديد لرافع الصرف الصحى رقم ٤) بالمنطقة الصناعية الأولي قطر(٣١٥مم) ، لتدعيم خط الطرد القائم حاليا الرافع قطر(٤٠٠مم) باجمالي طول الخط حوالي( ١٥٠٠م)،شامل توريد و تنفيذ غرفة محابس هواء وغرفة تهدئة ، وغرفة مناورة.

واكد المهندس احمد رشاد ان الهدف من المشروع زيادة كمية التصرفات لطرد الرافع رقم (٤) واستيعاب كميات المياه المنصرفه من المصانع ذات الأنشطة الاكثر استهلاكها للمياه ( المصابغ - صناعة الورق - المنسوجات و غيرها )، كما اضاف ان هذة الاعمال تأتي متوافقة مع اعمال إحلال وتجديد و رفع كفاءة رافع الصرف الصحي رقم(٤)والجارى نهو اعمال الترسية لها لبدء التنفيذ، و كذلك تأتي متوافقة مع

اعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق و الأرصفة و القطاع التصميمى لللمنطقة الصناعية الأولى والجارى تنفيذه حاليا.

مشيرا الى ان المشروع يهدف بشكل اساسي ، حل اي مشاكل طفوحات بشبكة المنطقة الصناعية (حاليا او مستقبلا) نظرا للتوسعات المستمرة فى الأنشطة الاكثر استخداماً المياه و كذلك استيعاب تغيير بعض الأنشطة لعدد من المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية الاولي. وبالفعل تم تركيب حوالى(٤٠٠م/طولي) من خط الطرد بالطريق الدائري الفاصل بين المنطقة الصناعية الاولي وسوق العبور وحى النهضة ، و جارى العمل بمعدلات سريعة لنهو العملية فى أقل مدة زمنية، وفقا لتوجيهات المهندس رئيس الجهاز، والذي من المتوقع نهو الأعمال و تشغيل الخط و ملحقاته والاستفادة منه الاستفادة القصوي قريبا جدا.