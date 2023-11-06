خطوات استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا

خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا.. يبحث العديد من المواطنين عن خطوات استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية والتي تسهل الكثير من الإجراءات لاستخراجها بعد إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية اتاحة الحجز لتأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع" نسك"الإلكتروني، وتأتي تأشيرة العمرة الإلكترونية ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تمكين المسلمين زيارة المملكة لأداء مناسك العمرة ، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.



وتتميز تأشيرة العمرة الإلكترونية أن تأشيرة العمرة الإلكترونية تتيح إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتعمل تأشيرة العمرة الإلكترونية على تسهيل قدوم المزيد من الزوار من كافة بقاع الأرض لأداء العمرة وزيارة مكة والمدينة المشرفة.

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية

الدخول على منصة " نسك " الإلكترونية أو من خلال الدخول بشكل مباشر من خلال الرابط التالي :

https://www.nusuk.sa/ar/rituals#entrance

اختيار التقديم على التأشيرة.

تحديد الجنسية أو البحث عنها.

تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة ب (نعم) أو (لا).

اختيار (التقديم على التأشيرة الإلكترونية)، (والحصول على التأشيرة من خلال الباقة)، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

اضغط على (عرض مزودي الباقات) للاختيار ما بين خدمات: الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة، والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

في حالة اختيار (الأفراد) اضغط على أحد مزودي الخدمة، (فنادق)، حيث تظهر قائمة تحتوي على: (الموسم) لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب، ثم اختيار (نوع الباقة) والتي تتضمن 3 فئات: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

الضغط على الموافقة، لتصل إليك التأشيرة عبر البريد الالكتروني.

تأشيرة العمرة الالكترونية



يمكن اصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتتراوح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، مع عدم وجود اشتراطات صحية، أو وجود محرم للسيدات أكبر من 45 عام.

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