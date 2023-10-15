خطوات التقديم على تأشيرة خروج نهائي لمخالفي أنظمة الإقامة والزيارة بالمملكة السعودية

قامت القنصلية العامة المصرية بالرياض بإطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتقديم على تأشيرة خروج نهائي لمخالفي أنظمة الإقامة والزيارة بالمملكة، مما يضمن لهم العودة إلى الوطن بسهولة ويسر وبطريقة نظامية.

وأكدت القنصلية المصرية بالسعودية، أنه الحالات التي تتطلب موافقة موافقة مكتب العمل هي كالتالي:-

انتهاء رخصة العمل والإقامة

وعدم إصدار رخصة عمل

وإصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي لم يمر عليها أكثر من سنة

والعامل الموقوف عن العمل، وفي حالة إصدار صاحب العمل إشعارانقطاع عن العمل فور صدور الإشعار



بعد الحصول على موافقة مكتب العمل سيتم إرسال رسالة للمواطن sms على رقم الهاتف المسجل بالطلب تتضمن موافقة مكتب العمل وتاريخها وساعتها

بعد ذلك يتوجه المواطن للقنصلية المصرية لإستيفاء نموذج الخروج النهائي من إدارة الوافدين التابعة للجوازات السعودية مع ضرورة تسليم أصل الإقامة

ويوجد حالات يتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المخالف مباشرة من إدارة الوافدين من غير الحصول على موافقة مكتب العمل وهي: “العمالة المنزلية عامل منزلي - سائق خاص - عامل تربية مواشي - مربية أطفال”، للعامل المبلغ عنه هروب، والخروج المنتهي الصادر بمعرفة الكفيل، وتأشيرات الخروج النهائي لأحد أفراد الأسرة، وتأشيرات الزيارة المنتهية والعمل المؤقت.

أما بالنسبة للتقديم للحصول على تأشيرة خروج نهائي لمغادرة المملكة، فيجب اتباع الخطوات التالية:-

يجب الدخول على تطبيق القنصلية العامة المصرية بالرياض من خلال تسجيل الدخول بالبصمة أو بكلمة المرور.

واختيار (الخروج النهائي) من خلال القائمة الرئيسية بالتطبيق.

ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة لمقدم الطلب، واختيار (تأكيد) لكي يظهر النموذج المطلوب الذي يتم طباعته والتوجه للقنصلية بعد أخذ موعد.

مع إحضار أصل وصورة جواز السفر والإقامة.

شروط محددة للحصول على التأشيرة السياحية

وكانت قد قامت المملكة العربية السعودية، بوضع شروط محددة للحصول على التأشيرة السياحية التي تمنح الزوار فرصة التواجد على أراضيها للسياحة وزيارة الأصدقاء والأهل.

وتعد المملكة العربية السعودية واحدةً من الوجهات السياحية المميزة في الشرق الأوسط، وقد قامت المملكة بتبنِّي سياسة سياحية مفتوحة ومتطورة لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.