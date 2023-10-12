منظومة جديدة تطلقها القنصلية العامة بالرياض للتقديم على تأشيرة خروج نهائي

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه في خطوة يتبعها القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي ، وهي من ضمن خطة الدولة للرقمنة ، قامت القنصلية العامة المصرية بالرياض بإطلاق منظومة إلكترونية جديدة للتقديم على تأشيرة خروج نهائي لمخالفي أنظمة الإقامة والزيارة بالمملكة ، مما يضمن لهم العودة إلى الوطن بسهولة ويسر وبطريقة نظامية.

وأوضح حنفي، في بيان له، أنه الحالات التي تتطلب موافقة موافقة مكتب العمل هي إنتهاء رخصة العمل والإقامة ، وعدم إصدار رخصة عمل ، وأصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائي لم يمر عليها أكثر من سنة ، والعامل الموقوف عن العمل .

وفي حالة إصدار صاحب العمل إشعار إنقطاع عن العمل فور صدور الإشعار ،

بعد الحصول على موافقة مكتب العمل سيتم إرسال رسالة للمواطن sms على رقم الهاتف المسجل بالطلب تتضمن موافقة مكتب العمل وتاريخها وساعتها ، بعد ذلك يتوجه المواطن للقنصلية المصرية لإستيفاء نموذج الخروج النهائي من إدارة الوافدين التابعة للجوازات السعودية مع ضرورة تسليم أصل الإقامة.

وأفاد حنفي أنه يوجد حالات يتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل المخالف مباشرة من إدارة الوافدين من غير الحصول على موافقة مكتب العمل وهي العمالة المنزلية (عامل منزلي - سائق خاص - عامل تربية مواشي - مربية أطفال .....) ، للعامل المبلغ عنه هروب ، والخروج المنتهي الصادر بمعرفة الكفيل ، وتأشيرات الخروج النهائي لأحد أفراد الأسرة ، وتأشيرات الزيارة المنتهية والعمل المؤقت

وأختتم حنفي أنه للتقديم للحصول على تأشيرة خروج نهائي لمغادرة المملكة ، يجب الدخول على تطبيق القنصلية العامة المصرية بالرياض من خلال تسجيل الدخول بالبصمة أو بكلمة المرور ، وإختيار (الخروج النهائي) من خلال القائمة الرئيسية بالتطبيق ، ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة لمقدم الطلب ، وإختيار (تأكيد) لكي يظهر النموذج المطلوب الذي يتم طباعته والتوجه للقنصلية بعد أخذ موعد ، مع إحضار أصل وصورة جواز السفر والإقامة .