الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحذير خطير من الصحة بشأن عادة خاطئة.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

حذرت وزارة الصحة من عادة خطيرة يزاولها المرضى بشأن تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب، والتي تؤدي مع الوقت إلى الإصابة بأمراض خطيرة من شأنها تدمير صحة الإنسان.

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ولفتت الصحة إلى أن أن تناول المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة يتسبب في إجهاد الكلى والتعرض للإصابة بالكثير من الأمراض.

مخاطر صحية من استخدام المسكنات

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في تصريح سابق من تناول المسكنات لكونها غير آمنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وقد تسبب احتباس للسوائل في الجسم وتؤثر على وظائف الكلى، وينتج عن ذلك ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر، ولذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل الحصول على الأدوية . 

كما لفتت الصحة إلى أن  الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) قد يسبب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تشتمل على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين.

الطبيب والصيدلي المنوطا بالأمر

فيما شدد عدد من الأطباء على أن التعامل مع الأدوية لابد وأن يكون من خلال الطبيب وليس المريض، المريض لا يصف لنفسه أي علاج والطبيب هو الشخص الوحيد المسؤل عن كتابة البروتوكول العلاجي وفقا للحالة المرضية.

كما حث الأطباء على ضروررة استشارة الصيدلى بشأن الاستخدام الأمثل للدواء؛ حيث يعد استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.

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