وفد وزارة الصحة يتفقد وحدات "حياة كريمة" ومشروع أسرة بسوهاج

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة الجديد بمحافظة سوهاج ترافقه الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الرعاية الأساسية والوفد المرافق لهم عدد من وحدات الرعاية الأساسية "حياة كريمة" ومشروع أسرة بمركزي البلينا والمراغة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

وبدأ الوفد جولته بزيارة وحدة الرعاية الأساسية بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم تفقد أقسام الوحدة المختلفة وذلك للإطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

موجهاً بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات وانضباط الأطقم الطبية ومشدداً على حسن معاملة المواطنين المترددين علي الوحدة .

واستكمل الدكتور أحمد أبو هاشم والوفد المرافق له جولته بالمرور على وحدتي الرعاية الأساسية بقريتي الجزازرة والإخيضر بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج مؤكدا على أهمية تكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة وأن المريض أهم أولوياته ولا تهاون في حقه .

وتفقد الوفد أقسام الأستقبال والتأكد من توافر أدوية الطوارئ كما تم تفقد مكاتب التطعيمات وسلسلة التبريد بها والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم وعيادات تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والأسنان والتعقيم ونوادي الأسرة والتوعية والتثقيف الصحي موجهاً فرق الإشراف بالمتابعة المستمرة لسير العمل .