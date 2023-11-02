وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج العام (صور)

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والمهندس علي عبد الساتر مدير المشروعات بوزارة الصحة وعدد من اعضاء المكتب الفني، اليوم الخميس، مستشفى سوهاج العام وتعد الزيارة هي الأولى لوكيل الوزارة الجديد وبعد يوم واحد من توليه العمل وكيلاً لوزارة الصحة بالمحافظة.

تأتي تلك الزيارة بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة متابعة منافذ تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

حيث قام وكيل وزارة الصحة بتفقد اقسام المستشفى المختلفة وكذلك الأعمال الإنشائية والصيانة الجارية بها وشدد على ضرورة الإنتهاء منها في اقرب وقت حتي يتثني للأطقم الطبية العمل دون عائق وتقديم الخدمة الطبية للمرضى علي أكمل وجه ووجه بالمتابعة اليومية للأعمال لسرعة الانتهاء.

وتفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم اقسام الإستقبال والغسيل الكلوي والعنايات والحضانات والعمليات والأقسام الداخلية كما اطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام عمل

الاطقم الطبية بالمستشفى ووجه بحسن معاملة المرضي المترددين علي المستشفي وذويهم مؤكدا على أن أهم اولوياته هو المريض و ن يكون هناك تهاون في حقه .

وقال الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي أن مستشفى سوهاج العام تخدم قطاع عريض من المرضى من جميع أرجاء المحافظة وتعد من أكبر مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة وتضم كوادر طبية على أعلى مستوي.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج، للإطمئنان على إمكانيات المركز وجاهزيته لتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة، طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بالإهتمام بالتعليم الطبي، والتدريب والاستثمار في الأفراد أعضاء الفرق الطبية العاملة بالمنشئات الصحية .

جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج والذي تم انشاؤه عام ٢٠١٧ يحتوي على عدد ست قاعات للتعليم الطبي والتدريب وهي قاعة المؤتمرات سعة ١٠٠ متدرب وقاعة للاجتماعات سعة ٧٠ فرد وقاعة للاجتماعات الصغرى سعة ١٤ فرد ومركز لتدريب وامتحانات الحاسب الآلي سعة ١٦ متدرب ومركز لتدريب برامج أساسيات دعم الحياة والانعاش القلبي الرئوي وبرامج الإنقاذ القلبي سعة ٨ - ١٦ متدرب وقاعة متعددة الأغراض سعة ٢٠ - ٤٠ متدربا.

كما اطلع وكيل الوزارة على الشهادات المعتمدة الحاصل عليها المركز الإقليمي للتدريب بسوهاج حيث حصل المركز على شهادة الإعتماد على المستوى القومى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم إدراجه ضمن المراكز الحكومية المعتمدة قوميا في مجال التدريب الطبي والحاسب الآلي واللغات والادارة .

كما تم اعتماد المركز من الهيئة العربية لخدمات الحاسب الآلي والبرمجيات بدبي ARABIA لمنح تدريب وامتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي وتم اعتماد المركز أيضا من جمعية القلب الأمريكية AHA لتقديم برامج تدريب إنقاذ القلب H. S. وبرنامج الإنعاش القلبي الرئوي CPR وبرنامج أساسيات دعم الحياة BLS بالإضافة إلى الأنظمة الصوتية والمرئية ومانيكانات وأجهزة محاكاة التدريب الطبي .

واختتم الدكتور احمد حسن أبو هاشم زيارته للمركز بالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب بالمحافظة وتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية والتي ستعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج .