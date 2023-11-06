جلسة للمشاركة المجتمعية للخطة الاستثمارية بقروية بهجورة بنجع حمادي

استضافة الوحدة المحلية لقرية بهجورة، اليوم الاثنين، جلسة للتشاور حول المشاركة المجتمعية، بحضور أحمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة ومعاونة محمود هاشم وزيري سكرتير القرية، وبيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام ومسئول المشاركة المجتمعية، ورجب أبو الوفا عبيد مدير التخطيط، وأمانى صلاح مدير شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

حيث تم عقد جلسة التشاور الخاصة بقرية بهجورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وذلك للمشاركة الفعالة بين المواطنين لوضع المقترحات والرؤى فى أهم المشاريع بنجع حمادى وأيضًا للاستماع لما تم تنفيذة من بنود الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣م ومقترحات الحضور لوضعها بخطة العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

يأتى ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي، جاء ذلك بحضور مواطنى وصفوة أهالى بهجورة وبعض أعضاء منتدى التنمية المحلية التابعين للقرية ومسئولى التخطيط والعلاقات العامة بالقرية.

وفى النهاية الجلسة تم فتح باب النقاش لأهم المشكلات والقضايا والمشروعات التى تهم المواطنين بالقرية ومن أهمها الرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة وتغطية الترع وعمل حنفيات حريق بالشوارع الضيقة بالقرية وزيادة الكثافة الطلابية بمدارس القرية وتكثيف اعمال النظافة بالقرية.