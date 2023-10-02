موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر.. مع اقتراب صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر والذي يوافق منتصف الشهر، يكثف المواطنين البحث عن مواعيد صرف زيادة المعاشات، حيث يحين موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 15% في منتصف أكتوبر المقبل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023 اعتبارًا من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين من خلال موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي.

قيمة الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

وستكون قيمة الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة بنسبة 15%، وستتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.