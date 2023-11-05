جوزيه بيسيرو يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا ومدرب الاهلي السابق حقيقة وجود مفاوضات مع ادارة نادي الزمالك لخلافة الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال جوزيه بيسيرو في تصريحات لـ “الوفد” : “ في الوقت الحالي أركز بشكل كامل على مهمتي مع منتخب نيجيريا ”.

وتابع: نستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 وكذلك لإنطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم ".

وأكمل الوقت الحالي مع نادي الزمالك ولم يحدث تواصل مع مسؤولي النادي كما تردد مؤخراً.

ويمتلك جوزيه بيسيرو خبرات عريضة حيث سبق له تولي مهمة تدريب الأهلي والمنتخب السعودي بجانب المنتخب الفنزويلي والشارقة الإماراتي.

كما تولى بيسيرو تدريب عدد كبير من الأندية البرتغالية على راسها سبورتنج لشبونة وبورتو وفيتوريا جيماريش وبراجا إضافة لرابيد بوخارست الروماني وباناثنياكوس اليوناني وغيرها من الاندية.

الزمالك يعلن رحيل أوسوريو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي .

وجاء البيان كالتالي اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة.

وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.

كما قرر المجلس عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.