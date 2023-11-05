هجوم غير مسبوق على غزة وإسرائيل تعلن تقسيم القطاع إلى شطرين

شنت إسرائيل أكثر من 100 غارة في هجوم هو الأعنف على قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يشن مساء الأحد "ضربات كبيرة ستتواصل في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن "ضربات كبيرة تشن حاليا (...) وستتواصل هذه الليلة وفي الايام المقبلة"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين: "جنوب غزة وشمال غزة".

وكانت حكومة حماس أكدت مساء الأحد أن الجيش الإسرائيلي يشن "قصفاً كثيفاً" حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وسُجل خصوصاً قصف قرب مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع المحاصر، وفق المصدر نفسه.

واعتبر هاغاري أنه بعد 30 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يعد تطويق الجزء الشمالي من القطاع وفصله عن جنوب القطاع خطوة مهمة في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وأضاف: "ما زلنا نسمح بمرور المدنيين من شمال غزة ومن مدينة غزة إلى الجنوب"، في حين ما زال هناك ما بين 300 إلى 400 ألف شخص في شمال القطاع الصغير، الذي يضم 2.4 مليون نسمة، وحيث يعتبر الوضع الإنساني كارثياً.

قصف كثيف حول مستشفيات غزة

وأكدت حركة حماس أن الجيش الإسرائيلي يشن، مساء الأحد، "قصفا كثيفا" حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.

وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس: "منذ أكثر من ساعة، قصف كثيف حول المستشفيات".

وشهدت مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير مسبوقة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

وقتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9770 شخصا، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة، بحسب حصيلة أعلنتها الأحد وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقتل في إسرائيل ما لا يقل عن 1400 شخص بحسب السلطات منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس التي احتجزت كذلك 241 رهينة، بحسب الجيش.

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