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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الشباب يضم رباعي الزمالك استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة وائل رياض عن قائمة الفراعنة استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

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وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من الزمالك وهم؛ 

-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- يوسف أحمد حسن "لاعب وسط" مواليد 2005 .

- محمد السيد "لاعب وسط" مواليد 2006 .

- كريم حامد "جناح هجومي" مواليد 2005 .

ومن المقرر أن يطلق معسكر المنتخب الوطني غدا الإثنين استعدادا للمشاركة في البطولة.

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