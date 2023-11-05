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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 15 سنة لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش والميثامفيتامين

الحشيش
الحشيش

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة مُتهم بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لإدانته بالإتجار فى الحشيش والميثامفيتامين في مركز المراغة بسوهاج.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وكانت القضية قد وقعت في عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميثامفيتامين.

وتبين بالتحري أن المُتهم متورط في وقائع ترويج لبضاعته الفاسدة على زبائنه من الشباب في المنطقة. 

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه وبفحصه عُثر معه على قطع الحشيش والميثامفيتامين قبل بيعها، وأقر عند ضبطه بالواقعة.

وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بحيازة المُخدرات للإتجار والتعاطي في القطامية. 

وشمل الحكم أيضاً تغريم المُداني 10 آلاف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وألزمته بالمصاري الجنائية. 

وبرأت المحكمة في الحُكم المُتهم الثاني أمين.ف من الاتهام المُسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي  وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.س وأمين.ف أن المُتهم الأول أحرز بقض الإتجار جوهري الهيروين والميثامفيتامين. 

فيما أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين وجوهر المورفين وجوهر الحشيش. 

وأسندت النيابة للمُتهم الثاني أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 

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