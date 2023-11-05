ندوة عن الصحة الإنجابية بمركز شباب الحاج سلام بفرشوط

نظمت إدارة شباب فرشوط شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، مشروع ندوة عن الصحة الإنجابية بمقر مركز شباب الحاج سلام، وذلك بمشاركة ١٥من فتيات أعضاء المركز للفئة العمرية من فتاه ومرأة.

وتحدث مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابي واستقبال الأعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

وناشدت ساميه ناروز مدير إدارة شباب فرشوط، بأن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما تحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبدالرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ ساميه ناروز مدير الإدارة.