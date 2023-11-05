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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التحالف الوطني: إدخال المساعدات لقطاع غزة شهد انفراجة اليومين الماضيين

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

علقت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على طرق إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشددة على أن إدخال المساعدات شهد انفراجة خلال اليومين الماضيين بعد مفاوضات الدولة المصرية لإتاحة وتسهيل مرور المساعدات إلى قطاع غزة.

ادخال المساعدات إلى غزة 

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وأوضحت نهى طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن قوافل الإغاثة والمساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدأت بـ20 شاحنة والآن تصل إلى 70 و80 شاحنة في اليوم الوحد، وذلك نظرًا لعمليات المفاوضات للدولة المصرية مع عدد من الأطراف المختلفة في المنطقة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة “الحياة”. 

وأشارت أن المرحلة الثانية من قوافل المساعدات تحمل شعار "جسر متواصل من القاهرة لغزة"، مؤكدة أن القوافل وشاحنات التي تحمل المساعدات تتحرك من القاهرة وصولا لمعبر رفح للتفتيش وبدأنا الجسر من أمس، مشددة على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي توجه اليوم بـ65 شاحنة ودخلوا جميعهم اليوم صباحا.

وتابعت: "احنا مستمرين حتى يكون في متوسط يومي من 60 إلى 70 شاحنة مساعدات تدخل إلى الاشقاء في غزة من مؤسسات التحالف الوطني".
ومن جانبه، أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يقوم بجهود كبيرة وهي ليست بعيدة عن أهالي غزة، منوهًا بأن الشعب المصري يحمل على عاتقه القضية الفلسطينية ودائمًا يدعمها، مشددًا على أن قافلة التحالف كان لها رد فعل إزاء الحرب على قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية والحرب على غزة:

 أشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدأ حملات التبرع بالدم لتوفير كميات كبيرة من الدم للمصابين والجرحى في غزة،وجاء ذلك "سيف"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح أن التحالف حركت عدد من القوافل لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن انطلقت القافلة الأكبر في الفترات السابقة، مؤكدًا أن الشاحنات الأولى المنطلقة من التحالف انتظرت في معبر رفح لأكثر من 14 يومًا إلى أن تم فتح المعبر وبدأت القافلة في السير، ثم بدأت جهود تجهيز القافلة الثانية.

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