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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بريمونتادا .. لوكاكو يقود روما لتحقيق فوزًا هامًا على ليتشي بالدوري الإيطالي

لوكاكو
لوكاكو

حقق فريق روما ريمونتادا هامة على فريق ليتشي بتحقيق الفوز بهدفين مقابل  هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الإيطالي .

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أضاع لوكاكو ركلة جزاء في الدقيقة 5 من أحداث الشوط الأول  .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .

سجل بونتوس المكفيست الهدف الأول لصالح الفريق ليتشي في الدقيقة 72 بصناعه لاميك باندا .

وقلص سردار أزمون  لاعب روما نتيجة المباراة بصناعه نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 92 .

سجل لوكاكو هدف الفوز في شباك ليتشي في الدقيقة 94 من عمر المباراة بصناعه باولو ديبالا .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز روما على ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد .

بهذه النتيجة، رفع روما من رصيده عند النقطة المركز السابع برصيد 17 نقطة ،فيما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 13 ليحتل المركز الحادي عشر.

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