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الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لوكاكو يقود تشكيل روما لمباراة ليتشي في الدوري الإيطالي

لوكاكو
لوكاكو

أعلن  البرتغالي جوزية مورينيو، التشكيل الرسمي لفريق روما  في اللقاء التي يخوض مباراة ليتشي  مساء اليوم على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الإيطالي .

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تشكيل روما الرسمي لمباراة ليتشي في الدوري الإيطالي .

في حراسة المرمي : باتريسيو .

في خط الدفاع : كارسدورب_  كريستانتي_ نديكا_ يورينتي.

في خط الوسط : ديبالا  مانشيني _  بوفي.

في خط الهجوم : لوكاكو _ الشعراوي .

وصلت حافلة روما منذ قليل إلى ستاد الأولمبيكو استعدادًا لمباراة ليتشي ، وعاين لاعبي روما أرضية ملعب المباراة قبل عملية الاحماء.

موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة روما و ليتشي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات

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