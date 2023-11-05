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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روما يعلن لوكاكو أفضل لاعب في شهرأكتوبر

لوكاكو
لوكاكو

أعلن نادي روما الإيطالي عبر حسابة الرسمي، تتويج البلجيكي لوكاكو  بجائزة أفضل لاعب في فريق روما بشهر أكتوبر الماضي .

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كتب حساب روما الرسمي  عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة جاءت كالتالي :" مهاجمنا الخارق روميلو لوكاكو هو لاعب شهر أكتوبر.

تألق لوكاكو مع روما خلال الفترة الماضية وقاد الفريق للعديد من الفوز في لقاءات هامة خلال شهر أكتوبر  وسجل  5 أهداف مع فريق روما .

موعد مباراة روما وليتشي في الدوري الإيطالي 

تبدأ مباراة  روما و ليتشي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .

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