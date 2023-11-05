وزارة الدفاع السعودية وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تعاون.. التفاصيل الكاملة

وزارة الدفاع السعودية تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن وقعت وزارة الدفاع وجامعة الملك عبدالعزيز في الرياض اليوم الأحد.

وتأتي مذكرة التعاون بين وزارة الدفاع وجامعة المؤسس، لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب، بهدف تنمية رأس المال البشري، ووقع المذكرة من جانب الوزارة، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب الجامعة الرئيس المكلف هناء بنت عبدالله النعيم.

وزارة الدفاع والتعاون في مجالات برامج التجسير لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية

المذكرة في تفاصيلها تتضمن التعاون في مجالات برامج التجسير لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية، والإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوبي الوزارة للدراسات العليا، واستحداث مسارات تدريبية لتغذية الاحتياج الحالي والمستقبلي لوزارة الدفاع، وإنشاء برامج تدريبية تطبيقية قصيرة المدى للفنيين الممارسين.

وتضمنت أيضا المذكرة، تقديم جامعة الملك عبدالعزيز، الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير القدرات لمنسوبي وزارة الدفاع، وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية.

كما تضمنت أيضا تقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال العلمي والأكاديمي وإجراء البحوث والدراسات ونشر نتائجها، ومنح مقاعد دراسية لمنسوبي وزارة الدفاع من مصابي الحرب وأبناء الشهداء.