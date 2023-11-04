السعودية تحتضن البطولات العالمية

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن السعودية ستستضيف كأس العالم 2034 لأول مرة في تاريخها، بعد أن تقدمت بمفردها بطلب لتنظيم المونديال.

لتصبح السعودية ثالث دولة عربية تستضيف المونديال على أرضها، بعد قطر التي نظمت نسخة العام الماضي 2022، وانتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني، والمغرب الذي سينظم 2030، بالتعاون مع اسبانيا والبرتغال.

كأس العالم

ويأتي قرار الفيفا للمراهنة من جديد على قدرات المملكة، في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، حيث أصبحت السعودية في الآونة الأخيرة، ملتقى للبطولات العالمية، بعد استضافة العديد من الأحداث البارزة والمهمة، في مختلف الألعاب الرياضية، وخاصة كرة القدم.

كأس السوبر الإيطالي

استضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي، في 3 مناسبات سابقة، كانت البداية عام 2018 التي شهدت فوز يوفنتوس باللقب، على حساب ميلان بهدف دون رد، قبل أن يحقق يوفنتوس اللقب مجددا في النسخة التالية عام 2019 على حساب لاتسيو 3-1.

‫استضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات سابقة، في عام 2018 كانت البداية، حيث حقق يوفنتوس اللقب بعد فوزه على حساب ميلان، ليتمكن من تحقيق اللقب مرة أخرى في العام التالي 2019 على حساب لاتسيو.

كأس السوبر الإيطالي

وفي النسخة الأخيرة 2022، توج ميلان باللقب على حساب إنتر بثلاثة أهداف دون رد.

وتستضيف المملكة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير الجاري، بطولة كأس السوبر الإيطالي بنظامها الجديد، بمشاركة 4 فرق، نابولي ولاتسيو بطل الدوري الإيطالي ووصيفه، وإنتر وفيورنتينا نظيريهما في الكأس.

السوبر الإسباني

قامت المملكة العربية بتوقيع اتفاقية، مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقامة السوبر الإسباني على الأراضي السعودية، حتى عام 2029 مقابل 30 مليون يورو سنويًا.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإسباني في نسخة 2020، بمشاركة 4 فرق، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفالنسيا.

السوبر الإسباني

وفاز الميرينجي بالكأس بركلات الترجيح، على حساب منافسه أتلتيكو مدريد بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين.

وتسببت جائحة كورونا، في إقامة نسخة 2021 في إسبانيا، لكن البطولة عادت إلى المملكة في النسختين الأخيرتين، 2022 التي فاز بها ريال مدريد، و2023 التي فاز بها برشلونة.

ومن المتوقع أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني في السعودية، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024، بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

كأس العالم للأندية 2023

واصلت وزارة الرياضة السعودية، عملها المستمر ونجحت في الحصول على تنظيم كأس العالم للأندية، في مدينة جدة للمرة الأولى على الإطلاق.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

كأس العالم للأندية

ويشارك في مونديال الأندية 7 فرق، وهي: مانشستر سيتي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وكلوب ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، إضافة لبطل مسابقة (كوبا ليبرتادوريس).

كأس آسيا 2027

سيشهد عام 2027 تنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس آسيا، بعد أن قدمت ملفًا مميزًا نال ثقة الاتحاد القاري واتحاداته الوطنية.

كأس آسيا

يتضمن هذا الملف عدة ملاعب أبرزها ملعب المدينة المنورة، استاد الملك عبدالله بجدة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى 9 ملاعب أخرى.

السوبر كلاسيكو

استضافت المملكة العربية السعودية مباراة السوبر كلاسيكو، مرتين بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، وهي بطولة ودية.

السوبر كلاسيكو

وأقيمت مباراة السوبر كلاسيكو خلال عامي 2018 و2019، حيث فازت البرازيل 1-0 في المرة الأولى، ثم رد منتخب التانجو بالفوز بنفس النتيجة، بهدف سجله ليونيل ميسي في 2019.

فورمولا 1

تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة العامة للترفيه والاتحاد العربي السعودي للسيارات لاستضافة البطولة لمدة عشر سنوات على التوالي في المملكة.

فورمولا 1

ونظمت منافسات "جائزة السعودية الكبرى" للفورمولا 1 لأول مرة عام 2021 في مدينة جدة.

وتم تنظيم سباق فورمولا إي للسيارات الكهربائية، ذات المقعد الواحد في الدرعية للمرة الأولى بموسم 2018-2019.

الرياضات القتالية

بعيدًا عن كرة القدم والسباقات، شهدت السنوات الأخيرة استضافة المملكة العربية السعودية فعاليات مثيرة للعديد من الرياضات القتالية، مثل الملاكمة، والمصارعة، وUFC.

وفي عام 2023، ستستضيف السعودية الألعاب العالمية للفنون القتالية (UFC)، والألعاب الآسيوية لكرة الصالات والفنون القتالية عام 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ثم الألعاب الآسيوية 2034.

WWE

استقبلت المملكة العديد من عروض المصارعة العالمية (WWE) بمشاركة نجومها البارزين.