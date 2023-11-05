350 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بمستشفى المنصورة الدولي

إنشاء وتجهيز قسم جديد لعلاج الأورام ..

أكد مدير عام مستشفى المنصورة الدولي الدكتور أحمد حشيش أن العمل مستمر في مشروع تطوير البنية التحتية بالمستشفى ، حيث تم رصد مبلغ 350 مليون جنيه من وزارة الصحة لهذه الأعمال والتي تشمل في مرحلتها الأولى احلال وتجديد 850 دورة مياه والأسانسيرات والتيار الخفيف والكهرباء والغازات الطبية .

أفضل مشروع صحي

وأضاف الدكتور حشيش في تصريحات لـ " بوابة الوفد" بأن المستشفى هو الوحيد الذي حصل على جائزة المستشفى السعودي الألماني كأفضل مشروع صحي على مستوى الجمهورية عن مشروع " التصلب المتعددMS ".

وأشار إلى أنه إنشاء وتجهيز قسم للأورام بالمستشفى بجهود المجتمع المدني لتخفيف الضغط على مستشفيات المنصورة التي تستقبل أعداد كبيرة من مرضى الأورام ، حيث يتضمن القسم غرف مجهزة لعلاج اليوم الواحد وغرف إقامة وعنايات مركزة وبدأ تشغيل العمل فعليا ، كما تم التعاقد مع أساتذة من جامعة المنصورة .

نقلة نوعية

وأضاف المدير العام الطبي لمستشفى المنصورة الدولي الدكتور أحمد النقيب بأن المستشفى حقق نقلة نوعية في الأقسام التخصصية ومن بينها جراحة القلب للأطفال الذي يعد تخصصا شديد الندرة ، حيث تم اجراء 100 جراحة في أول عام من افتتاح القسم ، كما يتم اجراء 15 جراحة شهريا ويضم القسم كادر متخصص على مستوى عال في اجراء العمليات والتخدير .

خيارات متعددة

ولفت النقيب إلى أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى من الأقسام المهمة جدا في تخصص دقيق للغاية ، حيث يقوم القسم بإجراء جراحات دقيقة ، كما تم التعاقد مع أساتذة من جامعة المنصورة ومن بينهم الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين أحد كبار الأساتذة في جراحة المخ والأعصاب ، مشيرا إلى أن نقل تبعية المستشفى للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أتاح لها فرصا عديدة وخيارات متعددة سواء ما يتعلق بالتعاقد مع أساتذة متخصصين من الجامعات أو ما يتعلق بتوفير العلاج للمرضى ، كما أن كافة المرضى الذين يترددون على المستشفى سواء ممن يتم علاجهم على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو العلاج الاقتصادي بأجر يحصلون على الرعاية والعلاج فور دخولهم المستشفى لحين صدور الأوراق من الجهات المعنية بمعنى أن العلاج لا يتوقف لو تأخرت الأوراق .

د. أحمد حشيش

د. أحمد النقيب

قسم الأورام تم تجهيزه على نفقة المجتمع المدني