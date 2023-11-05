رسالة «وفدية» إلى مؤتمر القمة العربية بالرياض

عبدالسند يمامة يطالب القادة العرب بتقديم الدعم الكامل لوقف الحرب الإسرائيلية

«الجمعة».. أول مؤتمر انتخابى لرئيس الوفد فى «ميت فارس» بالدقهلية

يعقد المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمره الانتخابى الأول بالدقهلية يوم الجمعة القادم ١٠ نوفمبر لنصرة غزة، تزامناً مع القمة العربية الطارئة التى تعقد فى اليوم التالى بالرياض.

يتضمن خطاب رئيس الوفد مقترحات تخص التضامن العربى فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى بغزة لتكون أمام القادة العرب فى قمة الرياض.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة المجتمع الدولى والضمير الإنسانى الإفاقة من تلك الغفلة المتعمدة، من غض الطرف عن أكبر جريمة إبادة جماعية ترتكب ضد شعب أعزل وتستهدف الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس.

وطالب رئيس الوفد القادة العرب بوقفة حاسمة ضد هذه الهمجية الصهيونية التى تمارس على مرأى العالم أجمع.

وحيا الدكتور عبدالسند يمامة كفاح الشعب الفلسطينى ضد العدوان الغاشم للمحتل الصهيونى، وتمسكه بأرضه رغم القصف الوحشى المستمر براً وبحراً وجواً، وقال النائب الوفدى طارق عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة والذى يقام المؤتمر تحت رعايته إن الدكتور عبدالسند يمامة مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية اختار عنوان المؤتمر «غزة فى قلب الوفد» على أن يخصص المؤتمر الانتخابى الأول له لنصرة غزة والقضية الفلسطينية إيماناً منه بالدور التاريخى والمستمر لحزب الوفد فى الوقوف دائما مع الأشقاء الفلسطينيين، ومناصرة القضية الفلسطينية.

وأعلن النائب طارق عبدالعزيز عن عرض فيلم وثائقى بالمؤتمر يوثق المجازر التى ترتكب فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة، بالإضافة إلى فيلم آخر يتضمن السيرة الذاتية لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، وقال المحاسب محمد حلمى سويلم رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية وعضو المكتب التنفيذى للوفد إنه سيكون ومعه قيادات اللجنة فى استقبال الحاضرين فى ضيافة النائب طارق عبدالعزيز، وأكد «سويلم» أن اختيار شعار «غزة فى قلب الوفد» يؤكد تضامن الوفد تاريخياً مع الشعب الفلسطينى.

وتحمل جميع بانرات المؤتمر صورة العلمين المصرى والفلسطينى وشعارات مناصرة لغزة، ويعقد المؤتمر بميت فارس بالدقهلية يوم الجمعة ١٠ نوفمبر الساعة الرابعة عصراً.